Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Wohnungseinbruchsdiebstähle 31.01.2020

01.02.2020

Vöhringen / Dornhan (ots)

Am Freitag, im Zeitraum von 17.45 Uhr bis 18.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Lehrwiesenstraße in Vöhringen. Auch in Dornhan-Bettenhausen, in der Straße "Neuer Weg" drangen Einbrecher im Zeitraum von Freitag, 18.30 Uhr bis Samstag, 00,30 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter durchsuchten jeweils die Wohnräume und erbeuteten Schmuck und Bargeld. Zeugen, welche zum Tatzeitraum im Bereich der genannten Örtlichkeiten verdächtige Personen oder Fahrzeuge feststellen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423/81010, zu melden.

