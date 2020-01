Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Fahrradfahrer übersehen

Singen (ots)

Im Kreisverkehr in der der Hohenhewenstraße ist am Freitagmorgen eine Fahrradfahrer von einem Autofahrer erfasst und leicht verletzt worden. Die 21-jährige Fahrerin eines Fiat fuhr von der Uhlandstraße in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei einen aus der Hohenhewenstraße kommenden 41 Jahre alten Mountainbiker, der Vorfahrt hatte. Mit einer Kopfplatzwunde musste der Radler vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Den Sachschaden am Auto schätzt die Polizei auf 500 Euro.

