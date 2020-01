Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen) Mann randaliert im Asylwohnheim 30.01.2020, 18.30 Uhr

Hüfingen (ots)

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Donnerstagabend in Hüfingen in der Hauptstraße wegen einer randalierenden Person. Ein afghanischer Asylbewerber geriet vermutlich aufgrund von übermäßigem Alkoholgenuss außer Kontrolle und beschädigte das Inventar. Er musste von Beamten der Polizei Donaueschingen überwältigt und in Gewahrsam genommen werde. Mit polizeilicher Begleitung wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Gegen ihn wird Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

