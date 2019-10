Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 191020-3-pdnms Schwerer Unfall auf der B 205, Nachtrag

B 205/Pdenstedt (ots)

B 205/Neumünster/Aufgrund des Verkehrsunfalls auf der B 205 bildete sich ein Rückstau in Richtung Bad Segeberg. Ein Streifenwagen fuhr mit Sonderrechten an der Kolonne vorbei, um zur Unfallstelle zu gelangen. Eine PKW-Fahrerin, die in dem Stau stand, wollte auf der B 205 wenden. Bei dem Wendemanöver kam es zu dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sowohl die Fahrerin und ihr 11jähriger Sohn als auch die beiden Einsatzkräfte wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt.

