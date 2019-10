Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 191020-1-pdnms Neumünster, Randale mit Folgen

Neumünster (ots)

Neumünster/Am Freitagabend, um 17.00 Uhr wurde die Polizei in eine Wohnung in der Wasbeker Straße entsandt. Dort sollte der 32jährige Mieter die Wohnung zerstören. Nachdem er die Polizeibeamten selbst in seine Wohnung ließ, stellten diese Utensilien für Betäubungsmittel in der Wohnung fest. Im Rahmen einer weiteren Inaugenscheinnahme der Wohnung verweigerte der Wohnungsmieter seine Zustimmung. Es kam zu einem Widerstand, bei dem er u. a. unkontrolliert um sich trat. Bei dem Widerstand wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der 32 Jahre alte Neumünsteraner muss sich nun wegen Widerstands, Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Michael Heinrich

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell