Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster Unfallzeugen gesucht

Neumünster (ots)

191017-2-pdnms Unfallzeugen gesucht

Neumünster. Polizeibeamte wurden heute (17.10.19, 08.10 Uhr) wegen eines verletzten Radfahrers in die Boostedter Straße (Höhe Auffahrt zur B 205) gerufen. Dort trafen sie auf einen Pedelecfahrer (52) mit erkennbaren Kopfverletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Zuvor konnte der 52-Jährige vage Angaben zum Unfallhergang machen. Danach sei er auf dem Radweg aus Richtung Boostedt kommend in Richtung Neumünster unterwegs gewesen. In Höhe der Brücke der B 205 sei er mit etwas oder jemandem kollidiert. Details konnte er nicht nennen. Ein Unfallbeteiligter war nicht vor Ort. Die Unfallzeit, so rekonstruierte der Unfalldienst, könnte schon zwischen 07.10 Uhr und 07.30 Uhr gewesen sein. Möglich sei auch, dass die Unfallstelle weiter in Richtung Boostedt liegt. Die Polizei sucht jetzt mögliche Unfallzeugen. Hinweise bitte unter der Rufnummer 9450 an den Unfalldienst der Polizei Neumünster.

