Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Rendsburg - Unfälle

Rendsburg (ots)

191017-1-pdnms Unfälle in Rendsburg

Rendsburg. Am Mittwoch (16.10.19) ereigneten sich in Rendsburg zwei Verkehrsunfälle. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt. Gegen 14 Uhr fuhr der Fahrer (47) eines Omnibusses an der Haltestelle in der Denkerstraße auf einen dort schon haltenden Bus auf. In den Bussen wurde jeweils ein Fahrgast (weiblich, 61, 66) leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an den Bussen in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Fahrzeuge konnten ihre Fahrt fortsetzen. Ebenfalls fahrbereit blieben ein Mercedes Sprinter und ein Volvo. Die Fahrerin (37) des Sprinters hatte auf der B 77 nur wenige Meter vor dem Kanaltunnel Richtung Süden stockenden Verkehr übersehen und war auf einen Volvo aufgefahren. Der Fahrer (49) des Pkw wurde leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich kurz nach 17 Uhr. Die Beteiligten räumten die Unfallstelle, so dass der Verkehr fließen konnte. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Sönke Hinrichs

