POL-MK: Tageswohnungseinbruch

Balve (ots) - Zu einem Tageswohnungseinbruch kam es am 20.11.18 in der Zeit von 18.10 Uhr bis 20.05 Uhr in ein Haus Zur Wolfskuhle. Unbekannte Täter hatten sich Zugang über die Balkontür im Schlafzimmer verschafft. Entwendet wurde Schmuck. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern und/oder verdächtigen Beobachtungen im Bereich Zur Wolfskuhle nimmt die Polizei Menden (Tel.: 9099-0) entgegen.

