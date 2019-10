Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Rendsburg - Nach Streit verletzt

Rendsburg (ots)

191015-1-pdnms Nach Streit verletzt

Rendsburg. Rettungsdienst und Polizei wurden Montag (14.10.19, gegen 3 Uhr) in die Alte Kieler Landstraße gerufen. Ein 18-Jähriger hatte eine Schnittverletzung am Arm und eine Stichverletzung an der Schulter. Er musste in der Imlandklinik behandelt werden. Ein Tatwerkzeug konnte nicht gefunden werden. Der 18-Jährige zeigte an, in Begleitung eines 20-Jährigen zu Fuß in der Alten Kieler Landstraße unterwegs gewesen zu sein, als ihnen in Höhe der Kaiserstraße drei Unbekannte entgegenkamen. Es entwickelte sich ein Streit zwischen dem 18-Jährigen und den Unbekannten, in dessen Verlauf der junge Mann verletzt wurde. Das Trio flüchtete. Die Zusammenhänge sind unklar. Die Beschreibung der Tatverdächtigen ist vage: Männlich, zwei Männer waren 180 cm groß oder größer. Ein Mann war eher klein, korpulent und hatte sein Gesicht mit einem Schal oder Tuch verdeckt. Alle drei waren dunkel gekleidet und trugen Sportschuhe. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei Rendsburg bitte um sachdienliche Hinweise und fragt, wer verdächtige Beobachtungen machte. Hinweise bitte unter der Rufnummer 04331 / 208-450.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell