Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Olfener Straße

Betrunkener Autofahrer beschädigt geparktes Auto

Coesfeld (ots)

Ein betrunkener 37-jähriger Autofahrer aus Bayern hat am Samstag gegen 16.45 Uhr ein geparktes Auto beschädigt. Der Bayer wollte mit seinem Auto rückwärts in eine Parklücke einparken. Dabei beschädigte ein anderes Auto. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten in seiner Atemluft Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief postiv. Dem Mann wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher und leitete ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell