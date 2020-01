Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nachtrag zur Vermisstenfahndung am 25.01.2020, 16:00 Uhr

Worms (ots)

Die Vermisste Frau Julie MÜLLER aus Worms-Pfeddersheim konnte am 26.01.20 wohlbehalten in Ludwigshafen am Rhein angetroffen werden.

Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen. Bitte die ursprüngliche Meldung nicht mehr teilen und vorhandene Bilder löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell