Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, Kontrollmaßnahmen "Crazy-Sex Mainz" Ergebnis

Mainz (ots)

Freitag, 24.02.2020, 19:00 - 22:00 Uhr

Bei den Kontrollmaßnahmen am Freitagabend haben Mitarbeiter des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz, des Standes-, Rechts- und Ordnungsamts der Stadt Mainz, der Steuerfahndung des Finanzamts Mainz-Süd, des Hauptzollamts Koblenz, Finanzkontrolle Schwarzarbeit sowie der Kriminalpolizei Mainz die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen überprüft. Durch die Einsatzkräfte werden zehn Prostituierte, drei Freier, drei Angestellte sowie zwei Betreiber in den Räumlichkeiten angetroffen und überprüft. Hierbei wird festgestellt, dass gegen eine männliche Person ein offener Haftbefehl vorliegt. Dieser wird mit der Zahlung des geforderten Geldbetrages unmittelbar vor Ort vollstreckt. Der Betroffene bleibt auf freiem Fuß. Weiterhin wird ein Verstoß gegen das Waffengesetz festgestellt. Ein Ermittlungsverfahren wird eingeleitet. Allgemeine Erkenntnisse dieser Kontrolle finden ihre Berücksichtigung in der fachbezogenen Bearbeitung der beteiligten Behörden. Die Kontrollen waren gegen 22:00 Uhr beendet. Der Betrieb des Laufhauses konnte fortgesetzt werden.

