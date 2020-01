Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: PKW fährt gegen Hauswand, Fahrer leicht verletzt

Stadecken-Elsheim (ots)

Am Freitag, den 24.01.2020, kam es am Nachmittag zu einem Verkehrsunfall in Stadecken-Elsheim, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der 46jährige Fahrer des unfallbeteiligten Fahrzeuges ist von Schwabenheim nach Stadecken-Elsheim auf der Ingelheimer Straße gefahren und aus bislang ungeklärter Ursache am Ortseingang nach links von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge ist er frontal gegen eine Hauswand gefahren. Durch den Aufprall wurden die Airbags in dem Fahrzeug ausgelöst. Die 11-Jährige Tochter des Fahrers, welche auf dem Beifahrersitz saß, blieb unverletzt. Der Fahrer wurde leicht verletzt und musste ins Krankenhaus verbracht werden. An dem Fahrzeug sowie der Hauswand entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

