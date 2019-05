Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldugen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Enkeltrick-Anrufe

Im Laufe des Donnerstagnachmittags meldeten sich mehrere Anwohner aus dem Stadtgebiet von Friedrichshafen bei der Polizei und teilten mit, Betrugsanrufe erhalten zu haben. In den Telefonaten gaben sich die unbekannten Anrufer jeweils als Familienangehörige aus und baten aufgrund einer finanziellen Notlage um "familiäre Hilfe" in Form von Bargeld in Höhen zwischen 10.000 und 30.000 Euro. In allen bisher bei der Polizei bekannt gewordenen Fällen durchschauten die Angerufenen jedoch die Betrugsabsicht und beendeten die Telefonate, sodass es bislang zu keinem Vermögensschaden kam. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang die Bevölkerung dringend darum, insbesondere ältere Familienangehörige über diese aktuelle Betrugsmasche zu informieren und aufzuklären. Eine Darstellung der Vorgehensweisen der Täter sowie Tipps und Tricks, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf den Informationsseiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Friedrichshafen

Diebstahl

Von einer Baustelle in der Olgastraße entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Grabenstampfer im Wert von etwa 1.800 Euro. Das Polizeirevier bittet um sachdienliche Hinweise zu der Tat sowie zum Verbleib der gelben Baumaschine vom Typ "Wacker BS 50/2" unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Fahrradkontrollen

Am Dienstagmittag in der Zeit zwischen 11 und 18 Uhr führten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen erneut Verkehrskontrollen im Stadtgebiet mit Schwerpunkt Radfahrverkehr durch. Hierbei mussten insgesamt 66 Fahrradfahrer aufgrund ihres Fehlverhaltens beanstandet werden. Während 61 Radler gebührenpflichtig verwarnt wurden, mussten gegen fünf weitere aufgrund der Schwere des Verstoßes Bußgeldverfahren eingeleitet werden. Bei den Verstößen handelte es sich überwiegend um die Benutzung der falschen Fahrbahn- bzw. Radwegseite, widerrechtliches Benutzen des Gehwegs, freihändiges Fahren sowie die Nutzung eines Handys während der Fahrt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, dass die Einhaltung der Verkehrsvorschriften - die auch für Fahrradfahrer Gültigkeit haben -, neben der Vermeidung einer gebührenpflichtigen Beanstandung unmittelbar zur Verhinderung von Verkehrsunfällen mit größtenteils schweren Folgen beiträgt. Daher wird die Polizei auch weiterhin verstärkt ihr Augenmerk auf das regelkonforme Verhalten von Fahrradfahrern legen und ihre Kontrollmaßnahmen intensivieren.

Friedrichshafen

Teures Telefonat

Teuer dürfte sich ein am Steuer geführtes Telefonat für einen 35-jährigen Pkw-Lenker entwickeln, der von einer Streifenwagenbesatzung am Mittwochnachmittag im Stadtgebiet bei der Handybenutzung während der Fahrt beobachtet und anschließend kontrolliert wurde. Im Rahmen der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht mehr im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin fanden sie bei der Durchsuchung des Fahrzeuges zwei Schlagwerkzeuge, deren Mitführen eine Ordnungswidrigkeit darstellt, sowie eine Kleinmenge Betäubungsmittel auf. Nachdem ein Drogenvortest bei dem 35-Jährigen zusätzlich positiv reagierte, ist zu vermuten, dass er während der Fahrt auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Klarheit dürfte hier die Auswertung der daraufhin in einem Krankenhaus veranlassten Blutprobe bringen. Der Autofahrer gelangt jetzt entsprechend zur Anzeige, wobei das Telefonat mutmaßlich sein geringstes Problem darstellen dürfte.

Friedrichshafen-Kluftern

Verstoß gegen das Waffengesetz

Wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz wird sich ein 27-jähriger Pkw-Lenker zu verantworten haben, den Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Donnerstagabend in Kluftern im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüften. Die Beamten fanden bei der Nachschau im Fahrzeug des 27-Jährigen eine Schreckschusspistole samt Zubehör. Da der Mann keine Erlaubnis zum Führen der Schreckschusswaffe (sogenannter "Kleiner Waffenschein") vorweisen konnte, gelangt er entsprechend zur Anzeige. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Kressbronn

Pkw-Lenker unter Rauschmitteleinfluss

Mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand ein 43-jähriger Pkw-Lenker, welcher am frühen Freitag kurz nach Mitternacht von einer Streife des Polizeireviers Friedrichshafen in Kressbronn kontrolliert wurde. Der Mann hatte zuvor versucht, durch ein Abbiegemanöver die Verkehrskontrolle zu verhindern und sich zu Fuß von seinem Wagen zu entfernen. Hierbei konnte er aber von den Polizeibeamten beobachtet und angehalten werden, sodass diese der zunächst vorgetragenen Geschichte, dass ein Freund gefahren und zwischenzeitlich geflüchtet sei, keinerlei Glauben schenken konnten. Nachdem der 43-Jährige zwar einen Atemalkoholtest ablehnte, jedoch deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung und auch mögliche Spuren von vorangegangenem Betäubungsmittelkonsum festgestellt wurden, ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus an und behielten seinen Führerschein ein. Eine Auswertung der Blutprobe wird in Kürze für Klarheit sorgen, im Positivfall gelangt der 43-Jährige entsprechend zur Anzeige.

Langenargen

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte beim rückwärts Ausparken in der Zeit zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, in der Tiefgarage in der Unteren Seestraße einen ordnungsgemäß geparkten Porsche. Hierdurch entstand an diesem einen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Langenargen unter Tel. 07543/93160.

Tettnang

Trunkenheitsfahrt

Unter Alkoholeinwirkung stand eine 52-jährige Pkw-Lenkerin, welche von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am späten Donnerstagabend in Tettnang kontrolliert wurde. Nachdem ein Atemalkoholtest den anfänglichen Verdacht der Beamten bestätigt hatte, veranlassten diese bei der Frau die ärztliche Entnahme einer Blutprobe und behielten ihren Führerschein ein. Sie wird angezeigt.

Immenstaad

Verkehrsunfallflucht

Seine Dreistigkeit nach einem Verkehrsunfall wird einen 60-jährigen Lkw-Fahrer vermutlich teuer zu stehen kommen. Der Mann war mit seinem Sattelzug am Donnerstagvormittag in Immenstaad unterwegs und streifte beim Abbiegen von der Brodmannstraße in die Straße "Zum Grund" mit dem ausschwenkenden Heck seines Aufliegers einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Durch den heftigen Anstoß wurde der Pkw etwa zwei Meter versetzt und nicht unerheblich beschädigt. In der Folge hielt der 60-Jährige zunächst an, stieg aus und begutachtete den verursachten Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro, setzte sich dann jedoch wieder in seinen Lastzug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch einen Zeugen konnte der Vorgang beobachtet und der Polizei das Kennzeichen des Lkw mitgeteilt werden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung gelang es einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen, den Sattelzug festzustellen und zu stoppen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 60-Jährigen einbehalten, eine Strafanzeige ist die Folge. Für den Lkw musste die Spedition einen Ersatzfahrer organisieren, da der 60-Jährige bis auf weiteres keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge mehr führen darf.

Oberteuringen

Verkehrsunfall

Einen Leichtverletzten sowie drei beschädigte Fahrzeuge mit einem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 21.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall auf der Meersburger Straße (B 33) am Donnerstagmorgen kurz vor 7 Uhr in Oberteuringen-Hefigkofen. Ein 40-jähriger BMW-Lenker wollte von der Tulpenstraße nach links in die Meersburger Straße einbiegen und übersah hierbei den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Wagen eines 41-jährigen Mannes. Er prallte in die linke Fahrzeugseite des BMW 116i, wurde zurück auf die Gegenfahrspur abgewiesen und kollidierte hier noch mit dem aus Richtung Neuhaus kommenden Mercedes eines 51-jährigen Mannes. Durch den Zusammenstoß zog sich der 51-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde von einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Überlingen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 1.700 Euro entstand bei einem Parkplatzunfall am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Einkaufszentrums "La Piazza". Eine 41-jährige Pkw-Lenkerin übersah beim rückwärts Ausparken einen hinter ihr verkehrsbedingt wartenden Wagen und kollidierte mit diesem.

Salem

Sachbeschädigung an Kfz

Ein unbekannter Täter beschädigte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen auf dem Parkplatz vor dem Gebäude Bahnhofstraße 18 abgestellten DaimlerChrysler 200 CDI, indem er an diesem mittels eines spitzen Gegenstands die Motorhaube sowie die Beifahrerseite zerkratzte. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher erbittet der Polizeiposten Salem unter Tel. 07553/82690.

Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Alten Poststraße. Der 45-jährige Lenker eines Lkw mit Tankaufbau befuhr die Alte Poststraße in Richtung Krummes Land und missachtete an der Einmündung der Linzgaustraße den Vorrang einer von rechts kommenden, 33-jährigen Pkw-Lenkerin. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt, verletzt wurde niemand.

