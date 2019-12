Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

--

Konstanz

Unfallflucht

Ein unbekannter Lenker eines Klein-Lkw beschädigte vermutlich bei der Vorbeifahrt zwischen Mittwoch, 20.15 Uhr und Donnerstag, 10.45 Uhr einen im Stadtgarten stehenden Weihnachtsmarktstand. Das Fahrzeug touchierte das Vordach des Standes, wodurch dieser um mehrere Zentimeter verschoben wurde. Durch das Abrutschen wurde eine hinter dem Marktstand befindliche Holzhütte ebenfalls leicht beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0.

Konstanz

Nach Unfall geflüchtet

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es am Donnerstag zwischen 08.15 Uhr und 13.30 Uhr auf dem Nordparkplatz der Universität zu einem Sachschaden von über 1.000 Euro. Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen abgestellten VW und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Unfallflucht nach Parkrempler mit zwei möglichen Tatorten

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es am Dienstag zwischen 07.45 Uhr und 12.00 Uhr auf dem P+M-Parkplatz unter der Europabrücke oder zwischen 12.15 Uhr und 17.00 Uhr auf dem Südparkplatz der Universität zu einem Sachschaden von über 1.500 Euro. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte einen abgestellten Opel gestreift und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, entgegen.

Radolfzell-Markelfingen

Wohnungseinbrüche

Vermutlich ein- und derselbe unbekannte Täter verschaffte sich am Donnerstag zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr gewaltsam Zutritt in drei Wohnhäuser und durchsuchte sämtliche Räume. Bei allen drei Gebäuden warf der Unbekannte mit einem Stein ein Fenster ein und gelangte durch dieses ins Innere. In den Wohnhäusern in der Lilienstraße und in der Ländlestraße war zu diesem Zeitpunkt niemand im Hause, in dem Gebäude in der Gnadenseestraße traf der Täter auf einen Bewohner im ersten Obergeschoss und verließ daraufhin fluchtartig das Wohnhaus. Zuvor hatte er sämtliche Räume des Erdgeschosses nach Diebesgut durchwühlt. Der Unbekannte entwendete Bargeld und mehrere Schmuckstücke. Ob noch weitere Gegenstände gestohlen wurden, bedarf weiterer Abklärungen. Personen, die Verdächtiges beobachtete haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/96066-0, zu wenden.

Eine kompetente, kostenlose und neutrale Beratung über mögliche Sicherungstechniken in der Wohnung oder im Wohnhaus bieten die Sicherheitstechniker der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle an. Vor-Ort-Termine können unter der Telefonnummer 07531/995-1044 vereinbart werden.

Singen

Verkehrsunfall

Über 40.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am frühen Freitagmorgen gegen 04.30 Uhr auf der BAB 81 ereignete. Ein 25-jähriger Lkw-Lenker befuhr die Autobahn in Richtung Schaffhausen, als seine Sattelzugmaschine kurz vor dem Hohentwieltunnel vermutlich infolge den Straßenverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet und mit der linken Schutzplanke kollidierte. Nach mehreren Metern kam der Lkw auf beiden Fahrspuren zum Stehen. Zur Bergung des Lkw musste die Autobahn an der Unfallstelle voll gesperrt werden. Verletzt wurde der 25-jährige bei dem Unfall nicht.

Gottmadingen

Unfall beim Einparken

Beim Versuch seine Sattelzugmaschine am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Zollstraße einzuparken, touchierte der 44-jährige Lenker mit seinem Fahrzeug einen abgestellten Lkw. Der Lkw, in dessen Kabine der 43-jähriger Fahrer schlief, wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen weiteren geparkten Lkw geschoben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell