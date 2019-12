Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

--

Friedrichshafen / Bodenseekreis

Versuchter Betrug

Am Donnerstag wurde wieder eine Vielzahl von Anrufen falscher Polizeibeamter aus dem Bodenseekreis angezeigt. Bei allen Angerufenen meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter der örtlichen Polizeidienststelle und erzählte die übliche Geschichte von Einbrüchen in der Nachbarschaft. Danach wurden die Angerufenen teilweise über Geld und Wertgegenstände ausgefragt. In den 14 der Polizei bekannt gewordenen Fällen durchschauten die Angerufenen die Betrugsabsicht und legten auf, sodass es bislang zu keinem Vermögensschaden kam. Hinweise zum sogenannten "Callcenter-Betrug" und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de. Hierbei ist insbesondere wichtig, dass gerade ältere Mitmenschen durch Familienangehörige oder Bekannte über die Betrugsmasche aufgeklärt und entsprechend sensibilisiert werden.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 20.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 07.30 Uhr in der Grötzelstraße ereignet hat. Während eines Überholvorgangs soll plötzlich eine 47-Jährige Daimler-Benz-Fahrerin ebenfalls zum Überholen angesetzt haben und hierbei den Mercedes-Benz einer 25-Jährigen gestreift haben. Die 47-Jährige stritt einen Überholvorgang ihrerseits ab und gab an, die 25-Jährige habe die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und hätte hierbei ihren Pkw gestreift. Personen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

Meckenbeuren-Liebenau

Einbruch

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am Donnerstag im Zeitraum von 14 Uhr bis 18 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Straße "Berger Halde" und entwendete Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu informieren.

Markdorf

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Wie schon einmal berichtet, treibt ein unbekannter Täter seit einiger Zeit sein Unwesen an dem Fahrradabstellplatz am Bahnhof in Markdorf. Nun wurde bekannt, dass der Unbekannte erneut am Mittwoch im Zeitraum von 07.15 Uhr bis 13.30 Uhr an einem Fahrrad die hintere Bremse, an einem anderen die Schraube des Hinterrads löste. Fahrradfahrer, die dort ihre Fahrräder abstellen, werden gebeten, vor Antritt der Fahrt diese zu überprüfen. Des Weiteren möchte die Polizei Passanten sensibilisieren und bitten, verdächtige Wahrnehmungen sofort unter 110 zu melden.

L 200A / Salem

Verkehrsunfall - Hundehalter gesucht

Rund 6.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 12 Uhr auf der L 200A ereignet hat. Eine 41-jährige Opel-Lenkerin befuhr die Landesstraße von Salem in Richtung Tüfingen. Auf einem ansteigenden, kurvenreichen Teilstück kurz nach Salem überquerte ein schwarzer, mittelgroßer Hund die Fahrbahn. Um eine Kollision zu verhindern, bremste die 41-Jährige plötzlich stark ab, der hinter ihr fahrende 65-jährige Klein-Lkw-Fahrer, der die Situation zu spät erkannte, fuhr auf. Die vermutlich unter Schock stehende Autofahrerin wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Personen, die Hinweise zu dem Hund oder dessen Halter geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Salem, Tel. 07553/8269-0, zu informieren.

Owingen

Einbruch

Über ein aufgehebeltes Fenster wollte am Donnerstag gegen 16.45 Uhr ein unbekannter Täter in ein Haus in der Hauptstraße einsteigen. Als dieser das Fenster aufdrückte, fielen Gegenstände vom Fensterbrett auf den Boden. Eine Bewohnerin schaltete das Licht ein, um nachzusehen, was passiert war. Der Unbekannte brach sein Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu wenden.

B 31n bei Überlingen-Nesselwangen

Dieseldiebstahl

Aus einem in der Nothaltebucht entlang der B 31n in Fahrtrichtung Stockach stehenden Lkw wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag rund 900 Liter Diesel entwendet. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Kratzer

07531/995-1016

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell