Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung Wennigsen: Unbekannter im Wald tot aufgefunden - Identität geklärt

Hannover (ots)

Die Identität der am Sonntag, 03.11.2019, in einem Wald an der Barsinghäuser Straße aufgefundenen Leiche (wir haben berichtet) ist in einer heute erfolgten Obduktion geklärt worden. Demnach handelte es sich um einen 59 Jahre alten Mann aus Wennigsen, der seit 06.06.2019 vermisst worden war. Die genaue Todesursache lässt sich nicht mehr feststellen. Hinweise auf ein Fremdeinwirken liegen weiterhin nicht vor. /now, has

Unsere Ursprungsmeldung vom 05.11.2019 finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4430546

