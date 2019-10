Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnungseinbruch Täter entwendet Unterhaltungselektronik

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Gerbergasse 10.10.2019 18:00 Uhr - 20:15 Uhr

Ein unbekannter Täter nutze die Abwesenheit des Wohnungsinhabers aus um in die Wohnung des Geschädigten in der Gerbergasse einzubrechen. Die Tat ereignete sich am Donnerstag zwischen 18:00 Uhr und 20:15 Uhr. Eine Nachbarin hatte den Einbruch bemerkt und umgehend die Polizei alarmiert. Nach bisherigem polizeilichem Kenntnisstand gelangte der Unbekannte in das Mehrfamilienhaus und begab sich über einen Laubengang zu der im Obergeschoss liegenden Wohnung. Hier öffnete er gewaltsam ein Fenster und verschaffte sich so Zutritt zu der Wohnung. Dort entwendete er verschiedene elektronische Geräte im Gesamtwert von ca. 2.500 EUR. Anschließend verließ er den Ort des Geschehens in unbekannte Richtung. Zeugen die verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden darum gebeten sich bei der PI Helmstedt zu melden 05351/5210.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell