Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in zwei Wohnungen - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Westhagen, Jenaer Straße 10.10.2019, 12.00 Uhr, 23.30 Uhr

Zu zwei Wohnungseinbrüchen in einem Mehrparteienhaus kam es im Verlauf des Donnerstags in der Jenaer Straße. Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen der Polizei gelangten zwischen 12.00 Uhr und 23.30 Uhr Unbekannte in das Mehrfamilienhaus. Ob die Haustür zu dem Mehrparteienhaus dabei offen stand, oder die Täter sich über einen Vorwand Zutritt verschafft haben ist derzeit unklar. Anschließend begaben sich die Unbekannten zu den tatbetroffenen Wohnungen und öffneten gewaltsam die Wohnungstüren. Danach betraten und durchsuchten die Täter jegliche Räume und das darin befindliche Mobiliar. Was sie dabei erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei hofft darauf, dass andere Hausbewohner verdächtige Personen wahrgenommen haben und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

