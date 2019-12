Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geld aus Rollator entwendet

Rinteln (ots)

Am Montag wird einer 87-jährigen Frau zwischen 10.25 und 10.40 Uhr im Bereich einer Bäckerei in der Weserstraße aus deren Rollator ein höherer Bargeldbetrag entwendet. Sie hatte ihren Rollator vor der Bäckerei in der Fußgängerzone abgestellt. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang insbesondere ältere Menschen davor, kein Portemonnaie im Rollator zurück zu lassen und auch beim Abholen von Geld aufmerksam zu sein, ob man beobachtet wird. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

