Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallzeugen gesucht

PK Bad Nenndorf (ots)

(koe.) Am 15.12.19,06:00 Uhr bis 11:00 Uhr, kam es in Bad Nenndorf an der Einmündung der Bundesstraße 442 nach rechts in die Bückethaler Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei hat scheinbar ein Lkw mit Anhänger oder Sattelzug im Einmündungsbereich gewendet und dabei die rechtsseitige Fußgängerampel beschädigt.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad nenndorf unter: 05723-9461-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Hauptstraße 18

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell