Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstähle

Recklinghausen

Castrop-Rauxel

Von der Garage an einem Mehrfamilienhaus an der Mühlenstraße bauten unbekannte Täter in der Zeit vom Sonntagnachmittag bis Montagnachmittag ein 1,5 Meter langes Kupferfallrohr ab und stahlen es.

Oer-Erkenschwick

Montag, in der Zeit von 15.45 bis 17 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Knappenstraße ein. Die Täter durchwühlten Schränke und Behältnisse und nahmen Bargeld und einen PC mit.

Bottrop

Dienstagmorgen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in eine leer stehende Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Knappenstraße eingebrochen waren. Die Täter waren in die Wohnung gelangt, nachdem sie die Wohnungstür aufgehebelt hatten. Da die Wohnung derzeit nur noch spärlich möbliert ist, kann derzeit nicht gesagt werden, ob die Täter etwas mitnahmen.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

