Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Fahrradfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagmorgen setzte ein 34-jähriger Autofahrer aus Herten auf der Kurt-Schuhmacher-Straße mit seinem Fahrzeug zurück. Dabei stieß er mit einem 80-jährigen Fahrradfahrer aus Herten zusammen. Der Radfahrer verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand 500 Euro Sachschaden.

