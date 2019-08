Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl

Am Montagvormittag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten schwarzen Mazda 626 an der Martin-Luther-Straße. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1.400 Euro. Am Fahrzeug wurde zwar ein Zettel mit Personalien hinterlassen. Vor Ort ergaben sich aber Zweifel an der Richtigkeit der Angaben. Deshalb an dieser Stelle der Hinweis: Ein Zettel an der Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeugs reicht regelmäßig nicht aus, um seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallverursacher nach einem Verkehrsunfall nachzukommen.

Hinweise zu dem Unfall erbittet das zuständige Verkehrskommissariat unter 0800 2361 111.

