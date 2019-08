Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Tödlicher Motorradunfall auf der Kreisstraße K2 bei Dill im Hunsrück

Dill (ots)

Am Sonntag den 04.08.2019, gegen ca. 15:00h, ereignete sich auf der Kreisstraße K2 zwischen den Ortslagen Niedersohren und Dill ein tödlicher Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen kam ein alleinbeteiligter 62-jähriger Motorradfahrer, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Rechtskurve zu Fall und prallte im Anschluss gegen eine Leitplanke. Der Fahrzeugführer wurde hierbei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

