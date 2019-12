Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Raubüberfall auf Tankstelle in Stolzenau - Täter flüchtig

Nienburg (ots)

Stolzenau -(hei) Am Freitag kurz vor Ladenschluss gegen 22:00 Uhr wurde die Tankstelle in der Schinnaer Landstraße in Stolzenau überfallen. Ein bewaffneter Mann betrat den Verkaufsraum und forderte die Angestellte auf, Bargeld herauszugeben. Nachdem ihm Geld ausgehändigt wurde, verließ der Täter die Tankstelle und flüchtete. Der Täter wird als relativ groß (mindestens 180 cm) und schlank beschrieben. Er trug eine dunkle Jacke, Bluejeans, dunkle Handschuhe und war mit einer "Sturmhaube" maskiert. Die ersten Ermittlungen führten zügig zu einem 26-Jährigen Stolzenauer, der vorläufig festgenommen wurde. Da sich der Tatverdacht im weiteren Verlauf aber nicht erhärtete, wurde der Mann wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Polizei Stolzenau ist nun weiter intensiv auf der Suche nach dem Täter und bittet Anwohner, sich unter 05761-92060 zu melden, wenn sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zur Bewaffnung des Täters und zur Höhe der erbeuteten Summe macht die Polizei in diesem frühen Stadium der Ermittlungen keine Angaben.

