POL-NI: Zwei Einbrüche in Landesbergen - Täter überrascht Bewohnerin im Schlaf, Zeugen gesucht

Landesbergen (hei) Zwei Einbrüche in Landesbergen beschäftigen aktuell die Ermittler der Polizei Stolzenau. Im Verlaufe des 12.12.2019 wurde zunächst in der Schulstraße über die Terassentür in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Nachdem sämtliche Räume durchwühlt wurden, verließ der oder die Täter das Haus nach bisherigen Erkenntnissen ohne Beute. In der darauffolgenden Nacht zum 13.12.2019 drang ein maskierter Täter nach Mitternacht in ein Haus in der Bogenstraße ein und überraschte die 83-jährige Bewohnerin im Schlaf. Der Täter fragte unter Drohungen nach Geld bzw. Wertgegenständen und verließ das Haus mit über 200EUR Bargeld sowie Schmuck. Die Polizei Stolzenau bittet die Anwohner in Landesbergen darum, sich unter 05761/9206-0 zu melden, wenn sie auffällige Beobachtungen gemacht bzw. unbekannte Personen oder verdächtige Fahrzeuge gesehen haben.

