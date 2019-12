Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ein Mountainbike weg, ein weiteres aufgefunden

Rinteln (ots)

(swe). Am Dienstag wird zwischen 6.30 und 14.15 Uhr ein abgeschlossenes Mountainbike "Bulls" eines 19-jährigen Extertalers im Bereich Pferdemarkt durch unbekannte Täter entwendet. Der Schaden beträgt ca. 400 Euro. Am Donnerstag wird im Rahmen der Streife ein polizeibekannter 19-jähriger in Rinteln in der Bahnhofstraße kontrolliert, der auf einem Mountainbike "Ghost", Modell Tacana 500 LE, in auffällig gelb-grüner Farbe saß. Da der junge Mann wegen div. Fahrraddiebstähle bereits in Erscheinung getreten ist, wurde das Rad genauer kontrolliert. Der Mann konnte keine schlüssige Erklärung für die Herkunft des Rades machen, so dass es von der Polizei sichergestellt wurde. Nach seinen Angaben könnte es aus dem Bereich Veltheim stammen.

