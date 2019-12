Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fußgänger nach Unfall gesucht

Bückeburg (ots)

(PP) Bereits am Sonntag, dem 08.12. kam es gegen 07:00 Uhr auf der Petzer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem PKW. Der bislang unbekannte Fußgänger überquerte in Höhe der Robert-Koch-Straße die Petzer Straße und prallte gegen den auf der Petzer Straße fahrenden BMW eines 32-jährigen Bückeburgers. Diesem gegenüber erklärte der Unbekannte, dass ihm nichts passiert sei und entfernte sich daraufhin in Richtung Petzen von der Unfallstelle. Bei dem Fußgänger soll es sich um einen ca. 60 Jahre alten ca. 1,70 m großen Mann mit süddeutschem Akzent gehandelt haben. Dieser sei mit Hut, Brille, langem dunklem Mantel sowie einer dunklen Hose bekleidet gewesen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs werden weitere mögliche Zeugen sowie der Fußgänger gebeten, sich unter Telefonnummer 0572295930 mit der Polizei Bückeburg in Verbindung zu setzen.

