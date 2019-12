Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an Eichen - Zeugen gesucht

Nienburg (ots)

MARKLOHE / LEMKE (jah) - In der Straße Am Braken in Marklohe OT Lemke wurden durch einen oder mehrere unbekannte Täter zwei starke Eichen beschädigt. Die Beschädigungen sind den Bäumen mutmaßlich zwischen dem 09.12.2019 und dem 11.12.2019 mittags mittels eines Beiles zugefügt worden. Das Beil verblieb am Tatort. Wer kann Angaben zu dem Tatwerkzeug oder dem Tathergang machen? Eine weitere Spurenauswertung am Beil steht noch aus. Beide Bäume wurden auf einer Fläche von ca. 40 cm (kreisförmig) beschädigt, dabei weist ein Baum auch tiefere Schlagmale auf. Zeugen melden sich bitte beim Polizeikommissariat Marklohe unter Tel.: 05021/961980.

