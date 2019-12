Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vorfahrtsverletzung

Obernkirchen (ots)

(ma)

Am Schaumburger Klinikum hat sich heute Morgen um 07.20 Uhr ein Zusammenstoß von zwei Pkw Audi ereignet. Ein 59jähriger Fahrzeugführer aus Stadthagen, aus Richtung Klinikum kommend, wollte an der Einmündung in Richtung Ahnsen abbiegen und übersah den vorfahrtsberechtigten 75jährigen Pkw-Fahrer aus Obernkirchen.

Im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge so stark zusammen, dass die nicht mehr fahrtauglichen Autos abgeschleppt werden mussten.

Zum Unfallort mussten zudem zwei Rettungswagen kommen, weil der Obernkirchener Pkw-Fahrer und die Beifahrerin aus dem verursachenden Pkw, eine 54jährige Frau aus Stadthagen, verletzt wurden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell