POL-BOR: Bocholt - Unfall im Kreisverkehr

Radfahrerin wird gebeten, sich zu melden

Bocholt (ots)

Am Donnerstag kam es im Kreisverkehr Barloer Weg/Kurzer Weg zu einem Verkehrsunfall mit einer 54 Jahre alten Autofahrerin und einer noch unbekannten Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin stürzte, gab gegenüber der Autofahrerin an, dass alles in Ordnung sei und setzte ihre Fahrt über die Straße "Kurzer Weg" fort. Auch die Autofahrerin fuhr weiter und stellte dann später einen Schaden an ihrem Pkw fest, den sie bei der Polizei anzeigte. Die Fahrradfahrerin wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu melden. Nach Angaben der Autofahrerin ist sie ca. 20 Jahre alt, "etwas dicker", hat blond gefärbte Haare und sprach akzentfrei deutsch. Sie war auf einem Damenrad unterwegs und hatte eine Einkaufstüte dabei.

