Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Rucksack weggenommen

Vreden (ots)

Den Rucksack eines Spaziergängers hat ein Unbekannter am Donnerstag in Vreden entwendet. Der 20-jährige Vredener war gegen 21.15 Uhr zu Fuß an der K41 unterwegs in Richtung Vreden. Nach eigenen Angaben rempelte ihn dort unvermittelt ein Unbekannter an und nahm dabei den Rucksack an sich: Darin befanden sich ein Tablet-Computer und eine Smartwatch. Der Täter war etwa 1,95 Meter groß, sportlich und schwarz gekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

