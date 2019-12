Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mit Wechseltrick Geld erbeutet

Ahaus (ots)

Mit der Masche des Wechseltricks hat ein Unbekannter am Donnerstag einer Ahauserin Bargeld gestohlen. Ein Unbekannter hatte die 70-Jährige gegen 11.00 Uhr auf dem Parkplatz am Ahauser Krankenhaus angesprochen. Er wollte ein Zwei-Euro-Stück gewechselt bekommen. Beim Wechseln griff der Täter ins Portemonnaie der Frau. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass er dabei unbemerkt Geldscheine herausgezogen hatte. Beschreibung: circa 35 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, schwarzes Haar, gepflegte Erscheinung, bekleidet mit einer grauen Hose und einer grauen Steppjacke, gebrochen Deutsch sprechend. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

