Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Berauscht gefahren

Ahaus (ots)

Der Eindruck täuschte nicht, den Polizeibeamte in der Nacht zum Freitag in Ahaus-Alstätte von einem Autofahrer hatten: Ein Drogentest schlug bei dem 22-Jährigen positiv an auf den Cannabiswirkstoff THC. Die Beamten hatten ihn kontrolliert, als er den Alstätter Brook befuhr. Zudem hatte der Mann auch einen Joint dabei, den er den Polizisten aushändigte. Die Beamten fertigten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung; das sichergestellte Rauschgift zieht zudem eine Strafanzeige nach sich. Die Autofahrt des Mannes hatte damit ein unfreiwilliges Ende gefunden. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt bestimmen zu können.

