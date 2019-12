Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Versuchter Einbruch in Wohnung

Gronau (ots)

Am Donnerstag drangen Einbrecher zwischen 19 und 22 Uhr in den Flur eines Mehrfamilienhauses an der Vereinsstraße ein. Im obersten Geschoss machten der oder die Täter sich an der Eingangstür einer Wohnung zu schaffen, konnten diese aber nicht aufbrechen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell