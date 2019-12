Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Motorrollerfahrer verletzt

Autofahrer flüchtet

Bocholt (ots)

Am Donnerstagmorgen befuhr ein 28 Jahre alter Motorrollerfahrer aus Bocholt gegen 05.55 Uhr die Alfred-Flender-Straße in Richtung Industriepark. Als er sich 50 m vor dem Kreisverkehr mit der Pannemannstraße befand, kam ihm ein Pkw teilweise auf seiner Fahrspur entgegen. Der Rollerfahrer wurde an der Hand von dem Pkw-Außenspiegel getroffen und leicht verletzt.

Der Autofahrer war aus dem Kreisverkehr gekommen und geriet nach Aussage des Motorrollerfahrers nach der Ausfahrt auf die Alfred-Flender-Straße ins Rutschen, sodass er auf die Gegenfahrspur geriet. Nach dem Zusammenstoß setzte der Fahrer des weißen VW Golf (neueres Baujahr, BOH-Kennzeichen, Unterscheidungsbuchstabe vermutlich ein M) seine Fahrt fort.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

