Am Mittwoch, dem 27.11.2019, wurde gegen 09.05 Uhr auf dem Bedienstetenparkplatz des Krankenhauses am Möllenweg ein silberfarbener VW Golf angefahren und beschädigt (ca. 3.000 Euro). Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand handelt es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen schwarzen Pkw Renault, der vorne links beschädigt worden sein müsste. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat (02562) 9260.

