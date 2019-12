Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Auf Kreuzung kollidiert

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 39 Jahre alte Raesfelderin am Donnerstag in Borken bei einem Unfall erlitten. Die Frau befuhr gegen 09.25 Uhr die Raesfelder Straße in Richtung Vennehof, als eine 60-jährige Borkenerin mit ihrem Wagen von der Hawerkämpe kommend die Raesfelder Straße in Richtung Parkstraße queren wollte. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 4.000 Euro.

