Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Tageswohnungseinbrüche im Raum Beverstedt

Cuxhaven (ots)

Schmuck bei zwei Einbrüchen entwendet

Beverstedt. Am Mittwoch (21.08.19) zwischen 10 Uhr und 18 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter durch eine Nebeneingangstür Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Kuhstedter Straße in Altwistedt. Aus dem Haus dürften die Täter diversen Schmuck entwendet haben.

Zu einer weiteren Tat in Beverstedt kam ebenfalls am vergangenen Mittwoch im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 19:15 Uhr, in der Logestraße. Hier nutzten bisher unbekannte Täter die Gelegenheit aus und gelangten durch den Garten in das Einfamilienhaus. Hier konnten sie ebenfalls Schmuck erbeuten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder zu dem oder den Täter(n) sowie zu auffälligen Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf (04706-9480) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

