Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Diesel gestohlen

Legden (ots)

Auf den Diesel im Tank eines Baggers hatten es Unbekannte in Legden abgesehen: Die Täter zapften circa 400 Liter Kraftstoff aus dem Fahrzeug ab, das auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Bauerschaft Wehr stand. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Dienstag, 19.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

