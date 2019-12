Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geschädigte nach Unfall gesucht

Gronau (ots)

Am Mittwoch meldete sich gegen 16.00 Uhr ein Autofahrer aus Hengelo/NL und gab an, gegen 15.00 Uhr am "Zebrastreifen" Hörster Straße/Gildehauser Straße mit einer Radfahrerin zusammengestoßen zu sein. Die ca. 30 Jahre alte Frau habe ihr Fahrrad geschoben. Der Autofahrer gab weiter, dass er nicht angehalten habe, sondern nach Hause gefahren sei. Die andere Unfallbeteiligte wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat (02562) 9260 zu melden.

