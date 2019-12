Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Zeugen gesucht nach Unfall

Vreden (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines schweren Verkehrsunfalls vom Mittwoch in Vreden-Köckelwick: Dort war eine 52 Jahre alte Vredenerin lebensgefährlich verletzt worden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde ihr Fahrzeug bei einem Überholmanöver von einem ausscherenden Fahrzeug seitlich getroffen, dessen 18 Jahre alter Fahrer einen vor ihm fahrenden Wagen überholen wollte. Durch den Aufprall war der Wagen der 52-Jährigen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Unfallgeschehen hat sich gegen 15.45 Uhr auf der Kreisstraße 16 zwischen Vreden und Ammeloe etwa einen Kilometer hinter dem Kreisverkehr mit der Ringstraße abgespielt. Das erste Fahrzeug war weitergefahren. Eine unbekannte Zeugin hatte per Notruf die Rettungskräfte verständigt. Zur genauen Ermittlung des Unfallhergangs bittet die Polizei diese Anruferin ebenso wie den Fahrer des ersten Wagens und weitere mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02561) 9260 bei Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden.

