Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots)

Friedrichshafen

Diebstahl aus Fahrzeug

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Freitag, 18.30 Uhr, bis Samstag, 07.00 Uhr, die Beifahrerscheibe eines in der Eugenstraße abgestellten Renault-Transporters eingeschlagen und ein auf dem Beifahrersitz abgelegtes Lenovo-Notebook entwendet. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Friedrichshafen, Tel. 07541 701-0, erbeten.

Friedrichshafen

Einbruch

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag auf Samstag auf bislang noch nicht geklärte Weise in ein Friseurgeschäft im Bodenseecenter ein und stahlen eine Geldkassette mit einem dreistelligen Bargeldbetrag. Außerdem wurden mehrere Fächer und Regale auf der Suche nach Wertsachen und Bargeld durchwühlt. Personen, denen verdächtige Fahrzeuge und Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Friedrichshafen, Tel. 07541 701-0, zu melden.

Eriskirch

Unfallflucht

Wegen des Verdachts der Unfallflucht wird ein 38-jähriger Mann angezeigt, der am Samstag gegen 23.15 Uhr im Fuchsbühlweg ein dort geparktes Auto beschädigte und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte, ohne den Vorfall zu melden. Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann mit seinem Fahrrad gegen den VW prallte und verständigten die Polizei. Eine Streife konnte den 38-Jährigen, der in Schlangenlinien auf seinem Rad unterwegs war, in der Mariabrunnstraße stoppen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Der Schaden am Pkw beträgt rund 1500 Euro.

Markdorf

Polizisten beleidigt

Wegen Beleidigung wird ein 30-jähriger Mann angezeigt, der am Sonntagmorgen gegen 05.00 Uhr während eines Einsatzes vor einer Diskothek in der Riedheimer Straße zunächst die Arbeit der eingesetzten Beamten massiv behinderte und diese anschließend beleidigte. Die Polizisten waren gerade dabei, vor der Diskothek einen Mann zu befragen, der angab, Opfer einer Körperverletzung geworden zu sein. Der 30-Jährige mischte sich immer wieder ein und störte die Befragung. Die Beamten erteilten ihm schließlich einen Platzverweis, womit der 30-Jährige nicht einverstanden war und die Polizisten mit einem Kraftausdruck beleidigte.

Meersburg

Gestürzte Radfahrerin

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit stürzte am heutigen Montag gegen 07.15 Uhr eine 20-jährige Fahrradfahrerin, als sie die B 33 / Stettener Straße aus der Oberstadt in Richtung Fähre befuhr. In einer scharfen Rechtskurve geriet sie auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und stürzte auf die Fahrbahn. Für die schwer verletzte Radfahrerin war ein Rettungshubschrauber samt Notarzt zur Erstversorgung am Unfallort im Einsatz, ein Rettungswagen brachte die Frau schließlich ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Überlingen

Einbruch

Über ein geöffnetes Fenster verschaffte sich ein unbekannter Täter in der Nacht auf Sonntag Zutritt in ein Gebäude in der Straße "Zum Degenhardt". Der Täter betrat mehrere Räume und suchte nach Bargeld und Wertsachen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sind an die Polizei Überlingen, Tel. 07551 804-0, erbeten.

Uhldingen-Mühlhofen

Diebstahl aus Pkw

Zwei unbekannte Jugendliche haben am heutigen Montag gegen 02.30 Uhr aus einem unverschlossenen Mercedes in der Straße "Am Sieble" eine EC-Karte gestohlen. Die beiden männlichen Jugendlichen wurden von Zeugen bei der Tat beobachtet. Sie rannten in Richtung Marktplatz davon und blieben unerkannt. Einer der Jugendlichen trug eine weiße Jacke und eine schwarze Jogginghose. Beide werden beschrieben als 16 bis 17 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, ausländisches/arabisches Aussehen, dunkle Haare. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Überlingen, Tel. 07551 804-0, erbeten.

Urbat, Tel. 07531 995 1017

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

