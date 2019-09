POL-KN: Pressemeldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

Markdorf - Feuerwehreinsatz aufgrund angebrannten Essens

Dank eines ausgelösten Rauchmelders konnte ein Küchenbrand durch den Einsatz der Feuerwehr am Samstag, 31.08.2019, um 14:50 Uhr in der Hans-Wagenitz-Straße in Markdorf verhindert werden. Die 60-jährige Wohnungsinhaberin verließ die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und vergaß hierbei das Essen auf der eingeschalteten Herdplatte. Dieses verkohlte stark und löste mit einhergehender Rauchentwicklung den Rauchmelder aus. Durch den Einsatz der freiwilligen Feuerwehr Markdorf konnte eine Ausweitung des Brandes auf die Küchenmöbel verhindert werden. Zur Sicherheit war der Rettungsdienst des DRK ebenfalls an der Einsatzstelle.

Owingen - Serie von Sachbeschädigungen (Zeugensuche)

Zu einer Serie von Sachbeschädigungen kam es in der Nacht von Freitag, 30.08.2019, auf Samstag, 31.08.2019, in Owingen im Bereich Hinter den Gärten bis Zum Guggenbühl. Bislang unbekannte Täterschaft besprühte einen Gartenzaun, eine Garage sowie mindestens 8 geparkte PKW mit blauem Farblack. Hierbei entstand ein Sachschaden von mindestens 15.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen (Tel. 07551-8040) in Verbindung zu setzen.

Stockach/Friedrichshafen - Massive Gefährdung des Straßenverkehrs durch VW-Bus-Fahrer (Zeugensuche)

Zu einer massiven und mehrfachen Gefährdung des Straßenverkehrs führte die Fahrweise eines 53jährigen PKW-Lenkers am Samstag, 31.08.2019, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr im Bereich des PP Konstanz. Der 53-Jährige befuhr mit einem blauen VW-Bus mit Karlsruher Zulassung zunächst die A81 von der Anschlussstelle Geisingen in Richtung Stockach, von dort über die B31 neu und alt bis Friedrichshafen, wo er letztlich von mehreren Streifenfahrzeugen gestoppt werden konnte. Auf dieser Fahrstrecke kam es mehrfach zur massiven Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, indem der Fahrer des VW-Bus Schlangenlinien fuhr und mehrfach direkt auf der Gegenfahrbahn auf den Gegenverkehr zufuhr um dann kurz vor einer Kollision wieder auf seine Fahrspur einzuscheren. Nur durch die die umsichtige und sofortige Reaktion der anderen Verkehrsteilnehmer konnten Unfälle vermieden werden. Bei der Kontrolle konnte keine alkoholische Beeinflussung festgestellt werden. Grund für die Fahrweise dürfte eine psychische Erkrankung des 53-Jährigen sein. Der Führerschein sowie der PKW wurden beschlagnahmt. Ermittlungen ergaben, dass der 53-Jährige zuvor bereits im Bereich des PP Freiburg auf der B31 durch ähnliche Delikte aufgefallen war (auf die Pressemitteilung des PP Freiburg wird verwiesen). Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich beim Verkehrspolizeikommissariat Mühlhausen-Ehingen (Tel. 07733/99600) zu melden.

