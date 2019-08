Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

BAD SAULGAU Kurz vor Mitternacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall in der Wiesenstraße. Ein mit fünf jungen Männern besetzter Ford Pick-Up Geländewagen fuhr in Richtung Martin- Staud-Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen stand ein 19jähriger auf dem linksseitigen Außentrittbrett des Geländewagens und hielt sich an der Dachreling fest. In der Folge flog der Mann auf Höhe der dortigen Tankstelle beim sogenannten "Surfen" vom Fahrzeug und verletzte sich schwer. Der herabstürzende "Surfer" wurde noch vom Pick-Up Fahrzeug an den Beinen überrollt. Schwer verletzt wurde der Mann in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Eine Alkoholisierung des Fahrers wurde nicht festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Ehninger

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell