POL-KN: Pressemeldungen Landkreis Konstanz

Stockach/Friedrichshafen - Massive Gefährdung des Straßenverkehrs durch VW-Bus-Fahrer (Zeugensuche)

Zu einer massiven und mehrfachen Gefährdung des Straßenverkehrs führte die Fahrweise eines 53jährigen PKW-Lenkers am Samstag, 31.08.2019, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr im Bereich des PP Konstanz. Der 53-Jährige befuhr mit einem blauen VW-Bus mit Karlsruher Zulassung zunächst die A81 von der Anschlussstelle Geisingen in Richtung Stockach, von dort über die B31 neu und alt bis Friedrichshafen, wo er letztlich von mehreren Streifenfahrzeugen gestoppt werden konnte. Auf dieser Fahrstrecke kam es mehrfach zur massiven Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, indem der Fahrer des VW-Bus Schlangenlinien fuhr und mehrfach direkt auf der Gegenfahrbahn auf den Gegenverkehr zufuhr um dann kurz vor einer Kollision wieder auf seine Fahrspur einzuscheren. Nur durch die die umsichtige und sofortige Reaktion der anderen Verkehrsteilnehmer konnten Unfälle vermieden werden. Bei der Kontrolle konnte keine alkoholische Beeinflussung festgestellt werden. Grund für die Fahrweise dürfte eine psychische Erkrankung des 53-Jährigen sein. Der Führerschein sowie der PKW wurden beschlagnahmt. Ermittlungen ergaben, dass der 53-Jährige zuvor bereits im Bereich des PP Freiburg auf der B31 durch ähnliche Delikte aufgefallen war (auf die Pressemitteilung des PP Freiburg wird verwiesen). Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich beim Verkehrspolizeikommissariat Mühlhausen-Ehingen (Tel. 07733/99600) zu melden.

Singen - Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Singen fielen am Sonntag, 01.09.2019, 00:45 Uhr, zwei außerdeutsche PKW auf, welche parallel auf der 2spurigen Georg-Fischer-Straße in Singen langsam nebeneinander her fuhren. Nachdem die Streife aufgeschlossen hatte, beschleunigten beide PKW schnell und lautstark und fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter. Die PKW konnten durch die Streife eingeholt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz wurden sowohl die Führerscheine als auch beide PKW beschlagnahmt.

Konstanz - Trunkenheit im Straßenverkehr

Eine Blutentnahme und seinen Führerschein abgeben musste ein 51-jähriger PKW-Lenker am Samstag, 31.08.2019 um 20:00 Uhr in Konstanz in der Max-Stromeyer-Straße. Aufgrund alkoholbedingter Ausfallerscheinungen kam er während der Fahrt auf die Gegenfahrbahn. Ausgerechnet ein ihm dort entgegenkommenden Streifenwagen musste abbremsen um eine Kollision zu verhindern. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille.

Konstanz - Sachbeschädigung durch Brandlegung

Zu einem brennenden Mülleimer wurden die Feuerwehr Konstanz und Beamte des Polizeireviers Konstanz am Samstag, 31.08.2019, 17:00 Uhr, in Konstanz in den Schobuliweg Ecke Morinckweg gerufen. Ein hier stehender Hausmülleimer brannte vollständig nieder und musste von der Feuerwehr abgelöscht werden. Zeugen konnten beobachten, wie etwa 10 bis 12 Jahre alte Kinder von der Mülltonne wegrannten, als diese zu brennen begann.

