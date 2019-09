Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldungen Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

Ravensburg - Einbruch in Gartenbaubetrieb

Zu einem Einbruch in einen Gartenbaubetrieb und einen Obst- und Gemüsehandel in der Friedrichshafener Straße in Oberhofen kam es in der Nacht von Freitag, 30.08.2019, auf Samstag, 31.08.2019. Bislang unbekannte Täter kletterten über die Umzäunung des Geländes und ein Tor und gelangten so auf das Außengelände der Betriebe. Hier gruben sie mehrere Pflanzen und kleine Bäume aus und transportierten diese mit einem Sackkarren an den Zaun. Ebenso trugen sie mehrere Töpfe und Figuren zum weiteren Abtransport an diese Stelle. Zwei Pflanzen sowie eine Bronzefigur im Gesamtwert von 1530 Euro wurden durch die Täter entwendet. Die restlichen bereitgestellten Gegenstände wurden zurückgelassen, da die Täterschaft offensichtlich während der Tatausübung gestört wurde. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg (Tel. 0751-8030) zu melden.

Weingarten - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Samstag, 31.08.2019, 10:05 Uhr, auf der L291 von Berg in Richtung Ravensburg. Eine 55-jährige PKW-Lenkerin wollte ordnungsgemäß nach links in einen Parkplatz einbiegen, was eine ihr nachfolgende 52-Jährige zu spät bemerkte. Es kam zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge, wobei die 55-Jährige leichte Verletzungen erlitt und in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 4500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

PHK Thorsten Kölling

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell