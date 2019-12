Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Mann war mit Haftbefehl gesucht

Isselburg (ots)

Der Einsatzanlass hieß "Streitigkeiten" - er endete mit der Vollstreckung eines Haftbefehls und einer Strafanzeige. Gegen 22 Uhr wurde die Polizei am Mittwoch über Streitigkeiten informiert und traf kurz darauf am Einsatzort "Am Berg" einen 41-jährigen Bocholter an. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Münster (180 Tage Restfreiheitsstrafe wegen Körperverletzung), so dass er festgenommen wurde. Der 41-Jährige leistete gegen die Festnahme erheblichen Widerstand und beleidigte die Polizeibeamten. Zudem äußerte er verfassungsfeindliche Parolen. Mittlerweile befindet er sich in einer Justizvollzugsanstalt und muss mit einem weiteren Strafverfahren rechnen.

