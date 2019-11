Polizei Aachen

POL-AC: Großer Drogenfund in Wohnung

Eschweiler (ots)

Die Aachener Polizei hat in der vergangenen Nacht eine große Menge an Betäubungsmitteln in einer Wohnung in der Moltkestraße sichergestellt. Dabei war der Einsatzanlass eigentlich ein ganz anderer:

Heute Morgen gegen 00.30 Uhr ging ein Notruf bei der Leitstelle ein. Ein Zeuge berichtete, dass sich ein Mann an der Außenseite eines Balkons festhält und um Hilfe ruft. Gleich mehrere Streifenwagen eilten zum Einsatzort; auch die Feuerwehr wurde alarmiert. Über eine Drehleiter konnte der aus Spanien stammende 35-Jährige vom Dach gerettet werden.

In seiner Befragung stellte sich heraus, dass es in einer Wohnung in der Moltkestraße zu einem Streit mit seinem 42-jährigen Schwager gekommen sein soll. Beide Männer waren nach eigenen Angaben erst am 24.11.2019 von Spanien nach Deutschland geflogen, um hier Urlaub zu machen.

In der Wohnung bot sich den Beamten ein überraschendes Bild. Neben den Reisekoffern des Duos, fanden die Polizisten eine große Menge an Drogen und unbekannten Substanzen, verstaut in Regalen und Ablagen der sonst offenbar nicht genutzten Wohnung. 600g Chrystal Meth, über 2000 Tütchen sog. "Legal Highs", mehrere hundert Gramm Kokain und viele weitere Substanzen wurden sichergestellt. Um welche Stoffe und Mengen es sich jedoch im Einzelnen handelt, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Sie werden zur Analyse an das LKA übergeben.

Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Der bei dem Einsatz nicht anwesende Mieter der Wohnung wird derzeit noch von der Polizei gesucht. Das zuständige Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

Die angehängten Bilder können rechtefrei genutzt werden. (am)

